Зять Кучмы олигарх Пинчук 31 мая посещал Администрацию президента Зеленского, - "Схемы". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает журналист "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Около семи часов вечера пятницы автомобиль олигарха уехал из боковых ворот АП, у которых его ждала машина сопровождения.
Журналисты заметили авто сопровождения Виктора Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП Зеленского также во вторник 28 мая.
"Схемы" отправили запрос на имя президента Владимира Зеленского и Виктору Пинчуку с просьбой объяснить, какой темы касались встречи и какие договоренности были достигнуты.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения с бизнесом будут прозрачными: "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей".