Россия пытается манипулировать Международным судом и хочет рассматривать дело на собственных условиях, - Зеркаль

Об этом заявила в Facebook замминистра иностранных дел Украины по вопросам евро интеграции Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"РФ пытается манипулировать судом и вместо вопросов юрисдикции рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала, это самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать Суду - забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, отобранных Россией", - написала Зеркаль.

По ее словам, Россия пытается извратить всю доказательную базу.

"Как в советской эстрадной репризе: "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно - рыбу заворачивали". С другой – пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя читать их так, чтобы действия России не попадали под их действие", - отметила Зеркаль.

Дипломат рассказала, что Россия также заявляет, что Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного досудебного урегулирования спора.

"Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и в выступлениях адвокатов РФ много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", - отметила замглавы украинского внешнеполитического ведомства.­­­­

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Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

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12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.