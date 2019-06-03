Все внесенные Зеленским законопроекты будут предложены для включения в повестку дня Рады, - Парубий

Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сказал на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все законопроекты, переданные президентом, будут предложены для внесения в повестку дня сессии... Все законодательные инициативы президента, определенные как неотложные, мы будем рассматривать в сессионном зале", - сообщил Парубий.

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Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук напомнил, что Зеленский уже внес законопроект о процедуре отстранения от власти президента, а также подчеркнул, что неотложно необходимо рассмотреть проекты законов о внесении изменений в ст. 80 о неприкосновенности народных депутатов (№7203) и в закон о выборах народных депутатов об обеспечении избирательных прав военнослужащих (№10356).

Напомним, 29 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от должности (импичмент). Это было одно из его предвыборных обещаний.

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