Готовы с новым составом ВР делать честные и прозрачные правила импичмента и отзыва депутатов, - Стефанчук

Об этом представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал в кулуарах парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.Украина.

"Сегодня принятие изменений в Конституцию - это от полутора до двух лет деятельности Верховной Рады. Мы готовы упростить процедуру импичмента, но этот законопроект написан в пределах, в рамках и способом, которые предусмотрены Конституцией на сегодня. Но мы готовы с новым составом Верховной Рады делать честные и прозрачные правила отзыва всех - независимо от того, это президент, или это депутат", - заявил Стефанчук.

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Он высказал уверенность в необходимости отдельной законодательной инициативы относительно процедуры отзыва президента, поэтому авторы законопроекта в команде Зеленского переписали нормы Конституции в закон. Кроме того, по мнению команды Зеленского, требуется и упрощение процедуры отзыва народных депутатов.