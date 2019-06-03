Президент Польши Дуда проведет встречу с Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский

Об этом сообщил председатель Кабинета президента Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

По его словам, завтрашняя встреча в штаб-квартире НАТО будет посвящена представлению генеральному секретарю НАТО состояния переговоров на тему увеличенной присутствия американских войск в Польше.

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В то же время он рассказал о встрече Дуды с Зеленским. "Это будет первая встреча президента Польши и Украины в новой персональной конфигурации", - отметил он. Щерский подчеркнул, что встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики Польша при Европейском союзе, что, как утверждал, является символическим.

"Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины", - отметил Щерский.