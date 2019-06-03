Пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написала назначенная сегодня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее мнению, эта ситуация также является свидетельством "крайней необходимости введения процедур народовластия и нового качества диалога между властью и обществом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове активисты свалили бюст Жукова и устроили "коридор позора" участникам съезда партии Кернеса и Труханова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).

Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним - так же как с переименованием проспекта - присутствует. Тем более, при отсутствии общественного консенсуса по этому вопросу в городе Харькове.

Президент считает, что решение подобных коллизий в рамках закона является делом исключительно территориальной общины города. Что предусматривает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии и организовать процесс поиска оптимального решения, а не становиться на чью-то сторону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Харькова Кернес: Памятник Жукову будет восстановлен

Реакцию на ситуацию со стороны МИД РФ президент считает очередным вмешательством во внутренние дела суверенного государства и предостерегает российскую сторону от повторения подобных шагов.

Президент призывает городскую власть Харькова провести широкое обсуждение ситуации в территориальной общине. Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, произошедшим 2 июня", - написала Мендель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыты два уголовных производства, - Нацполиция. ФОТОрепортаж