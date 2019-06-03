Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 3 июня в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский напомнил, что он встретился с представителями США, Франции, Германии и других стран Европейского Союза.

"Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос - это прекращение войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по Донбассе в нормандском формате и разблокирование Минского процесса. У нас нет много лет на прекращение войны. У нас есть конкретные предложения и новые решения. Хочу, чтобы все предложения были объединены с понятными сроками выполнения того или иного пункта. Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент также выразил благодарность Леониду Кучме, который возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе.

Со своей стороны экс-президент отметил, что он готов внести свой вклад в работу ТКГ.

"Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, которая создана, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять", - подчеркнул Кучма.

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Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.