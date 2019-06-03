Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в распоряжении президента №57/2019-рп.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении №57/2019-рп от 3 июня.

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.

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