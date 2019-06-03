Замвоенкома задержан в Мелитополе при получении 29 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за снятие военнообязанного с воинского учета и непризыв на срочную военную службу чиновник требовал у гражданина 29 тыс. гривен взятки.

После получения 3 июня всей суммы взятки, заместителя военкома задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Военная прокуратура Запорожского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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