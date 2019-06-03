Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении говорится: "Завтра состоится очень важное и символическое событие - первый визит новоизбранного президента в столицу ЕС - Брюссель.

Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю.

Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союзы Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому членство в НАТО - это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС - это соблюдение прав человека и благосостояние каждого украинца. И это основа программы партии "Европейская солидарность". Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план.

Завтра важный день. Поэтому я желаю успеха и Украины, и ее Президенту".