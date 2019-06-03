С начала суток 3 июня враг 8 раз нарушил перемирие. Четырежды применил минометы калибром 120 мм. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

По информации на вечернем брифинге было зафиксировано следующее: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил, из них:

дважды вблизи населенного пункта Новоселовка вторая, по направлению населенных пунктов Василевка и Крутая Балка - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у города Авдеевка, из района населенного пункта Спартак - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

у населенного пункта Каменка, по направлению населенного пункта Крутая Балка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески, из района населенного пункта Лозовский - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Николаевка, по направлению города Докучаевск - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг четыре раза обстрелял позиции наших защитников:

вблизи города Попасная, по направлению населенного пункта Молодежное - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Новозвановка, из района населенного пункта Калиновое - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".

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