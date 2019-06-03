ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ЦИК, на сегодняшнем заседании утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Общая сумма - 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.
"В указанном распределении расходов ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн. Вместе с тем hаспределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны", - говорится в сообщении.
Также утверждены средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
Утверждена смета расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины, которые осуществляются по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" на сумму 406 млн 802 тыс. 43 гривны.
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.