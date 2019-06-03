"Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

Он отметил: "Я прекрасно понимаю гнев общества и отчаяние родителей маленького Кирилла Тлялова, который умер несколько часов назад в реанимации после безмозглой и пьяной выходки двоих "полицейских".

У меня двое сыновей: Стас - 7 лет и Глеб - 3 года!

Как отцу, мне сложно представить чувства родителей, которые потеряли своего любимого ребёнка.

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Как полицейский, я полностью осуждаю этих негодяев, которые навлекли беду на ни в чем не повинную семью!

И знаю, что те, кто это совершил, понесут наказание! Они были задержаны в тот же роковой вечер.

Бытует мнение, что всем похер. Тем более руководству...Нет уж, ребята, - далеко не похер. Это очень серьёзная ответственность и очень глубокие переживания.

Мы радуемся положительным изменениям и рассказываем об этом с гордостью - о поступках и героях!

Но, параллельно, есть и чёрная сторона, которая смывает и рушит всё на своём пути - весь позитив и труд, который уже выстроен.

Но об этом тоже надо говорить!

Не смотря на то, что конкретно эти сотрудники не относятся к Департаменту патрульной полиции.

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Я, как руководитель одного из подразделений полиции, как отец, как гражданин, от себя лично и от всего Департамента патрульной полиции приношу свои соболезнования родителям, родственникам и близким погибшего Кирилла.

Можно было, конечно, промолчать и пройти мимо, но это надо сказать и написать.

Даже если смысла нет - ребенка не вернёшь и никому не интересно.

Беда может настигнуть каждого. Особенно когда её совсем не ждёшь.

Я уверен что виновники трагедии раскаиваются в содеянном,ведь у них тоже есть дети.

Но время назад не вернёшь. И нужно отвечать за свои поступки и нести наказание!. Земля пухом тебе , маленький Кирилл".

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Как сообщалось, в г.Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

"Согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы", - указали в ГБР.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.