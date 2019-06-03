Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Одесской области.

Во время конфликта телесные повреждения получил полицейский и даже был госпитализирован. Правоохранители задержали 51 человека.

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По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, в результате столкновений у Одесского национального медуниверситета пострадали 28 человек.

"26 взрослых получили медицинскую помощь амбулаторно. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести", - информируют в ведомстве.

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Напомним, летом 2018 года Минздрав Украины уволил бывшего ректора университета Валерия Запорожана. Причина - грубое нарушение контракта и преобразования учреждения высшего образования в собственное феодальное владение. Исполняющим обязанности ректора МЗ Украины назначил Константина Аймедова.

Утром 10 декабря в Минздраве заявили, что неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места. Позже в полиции Одессы опровергли сообщения Минздрава, отметив, что в тот день в университете действовали судебные исполнители Минюста, с реальным исполнительным листом. После этого Минздрав обвинил полицию во лжи.

В конце декабря правительство поддержало инициативу Минздрава Украины реорганизовать университет - создать Национальный Одесский медицинский университет путем слияния ОНМедУ и Крымского государственного медицинского университета имени С. И. Георгиевского.

В январе 2019 года Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения Кабмина"Об образовании Национального Одесского медицинского университета".

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