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03.06.19 22:39

Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко

Экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет представлять Украину в гуманитарной подгруппе на переговорах Трехсторонней контактной группе в Минске.

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Эту информацию Лутковская подтвердила в комментарии Громадському радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе президента Кучмы и, буду собственно, отвечать за гуманитарные вопросы", - сказала Лутковская.

Напомним, раньше за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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Валерия Лутковская с апреля 2012 г.  по апрель 2017 г. занимала должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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