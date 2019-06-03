Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.

"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины. В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов слишком большой.

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По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.