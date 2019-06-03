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03.06.19 23:29

Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев

Власти Чехии планируют удвоение годовой квоты на трудоустройство граждан Украины.

чехия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Правительство Чехии поддержало увеличение квоты на трудоустройство украинцев с 19,6 до 40 тыс. в год.

"Речь идет об удвоении количества разрешений на работу, которые выдаются", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

Именно МИД Чехии выступил за удвоение квот для граждан Украины. В ведомстве считают, что количество разрешений на работу в рамках "Проекта Украина" недостаточно, а срок рассмотрения документов слишком большой.

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По данным Министерства труда Чехии, на конец 2018 года в стране были трудоустроены 121 тыс. граждан Украины, что составляло 20% от всего количества работающих в стране иностранцев.

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