Следственные действия с участием захваченных Россией украинских моряков возобновлены в Москве, - Полозов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Полозов.

"Следователи проводят ознакомления военнопленных и их адвокатов ранее назначенными и выполненными экспертизами. В течение сегодняшнего дня следственные действия проводятся по отношению к Михаилу Власюку и Юрию Будзыло ", - написал Полозов.

Он подчеркнул, что до предоставления отчета Международного трибунала ООН по морскому праву, освобождение захваченных украинских кораблей и 24 членов их экипажей, российской власти осталось 22 дня.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

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