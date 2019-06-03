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03.06.19 23:57

Семье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка, выделена материальная помощь, - помощник Зеленского Ермак

Помощник президента Андрей Ермак сообщил о выделении материальной помощи семье школьника, погибшего на Закарпатье во время паводка 23 мая.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Семья 11-летнего Сергея Церуша из Воловца, который погиб во время паводка 23 мая, получит материальную помощь из Воловецкого районного и Закарпатского областного бюджетов. Соответствующие решения на уровне Воловецкого районного совета и Закарпатской ОГА уже приняты, документы оформлены, деньги выделены и поступят семье погибшего через "Укрпочту" еще на этой неделе", - рассказал Ермак.

Он также сообщил, что полиция открыла уголовное производство по факту халатности педагогов, "которые не уберегли ребенка".

"Ситуация в Закарпатской области находится под личным контролем президента", - добавил Ермак.

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Напоминаем, 23 мая Сергей Церуш на школьной перемене вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Позже он был найден погибшим. Территория школы не была отгорожена от реки забором.

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