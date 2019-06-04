Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен в эфире Радио Свобода.

"Скорее всего, встреча будет после встречи Дональда Трампа и Путина, которые планируют встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 - ред.) Но сам факт, что администрация Дональда Трампа первой приглашает Зеленского в США для проведения встречи, говорит о то, что Зеленскому предоставлен уже определенный кредит доверия от США. Мне кажется, что администрация Белого дома надеется сдвинуть сложный и для них, в том числе, вопрос с мертвой точки.

По его мнению, как бы ни парадоксально это было, но скорее всего, одним из катализаторов этой встречи стал глава ГПУ Юрий Луценко: "Именно у Луценко на руках достаточно серьезные рычаги, чтобы перетасовать карты уже следующим выборам в США. Как минимум, дело в отношении Burisma, которое было возбуждено в Украине. В этом деле фигурирует сын Джо Байдена, приемный сын Керри, бывшего госсекретаря США. На сегодня, по внутренним праймериз, Байден занимает первую позицию от демократов, то есть от конкурентов Дональда Трампа. Скорее всего, он и будет баллотироваться. Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится, как минимум, приятным гостем в администрации Дональда Трампа".

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Также Тизенгаузен считает, что у Трампа достаточно высокие шансы переизбраться на следующий срок.

"Если Зеленский не пойдет по пути большинства наших чиновников, которые, не дождавшись результатов выборов, уже выражают симпатии тому или иному кандидату, если он сделает ставку и угадает нового президента и не будет делать резких движений, как делает, например, Луценко, тогда у него все получится", - отметил он.