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04.06.19 09:14

На автозаправке на Черниговщине произошел взрыв, - ГСЧС

На территории автомобильной газозаправочной станции в городе Бобровица Черниговской области в ​​ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости, пожар ликвидирован.

На автозаправке на Черниговщине произошел взрыв, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"4 июня в 3:20 в городе Бобровица по улице Незалежности, 2Г на территории автомобильной газозаправочной станции ООО "ОТО ГАЗ" состоялось возгорания запорной арматуры с последующим взрывом газовой емкости объемом 5 куб. м", - сообщили спасатели.

В 3:30 пожар был ликвидирован, указали в ведомстве.

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"Жертв и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений не произошло", - сообщили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается.

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