Я тоже была "агентом Кремля", - пресс-секретарь Зеленского Мендель

Мендель спросили, как будет выстраивать отношения с прессой Администрация Президента Владимира Зеленского, учитывая, что во время президентства бывшего главы государства Петра Порошенко "сложились такие взаимоотношения со СМИ, когда ряд журналистов называли "агентами Кремля", а с другими общались на удобные президенту темы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Я тоже была "агентом Кремля" на прежней своей работе. Я имею в виду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли "агентом Кремля", – ответила Мендель.



Она отметила, что будет дополнительным элементом коммуникации Зеленского с прессой.

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"У нас есть большая коммуникационная команда, есть я как дополнительный источник и есть президент, который никогда не отказывает в комментариях. Об "агентах Кремля" я ничего не могу сказать", – добавила Мендель.