Рада сегодня рассмотрит законопроекты об импичменте и временных следственных комиссиях

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Соответствующий законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" группа народных депутатов, среди которых — председатель ВР Андрей Парубий, зарегистрировали в Раде еще в ноябре 2014 года. В первом чтении депутаты приняли этот документ 25 апреля 2019 года. При подготовке ко второму чтению профильный комитет получил более 1600 поправок к законопроекту. В целом этот документ призван законодательно урегулировать полномочия ВР относительно определения статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения Президента с поста в порядке импичмента.

Так, основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются. Во втором чтении парламентарии планируют начать рассмотрение этого проекта 16-м вопросом во вторник.

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Как прогнозировал спикер, на принятие его в качестве закона Рада должна выйти в четверг, 6 июня. При этом первым вопросом 4 июня предполагается рассмотрение трех законопроектов о сельскохозяйственной кооперации и принятии одного из них за основу. Далее Рада планирует рассмотреть законодательные инициативы по безопасности дорожного движения. В частности, первое чтение должен пройти проект закона №10131 "О внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами)". Им предлагается увеличить штраф за соответствующие нарушения с 51 грн. до 510 грн. Далее Рада рассмотрит блок вопросов самоуправления: №8369 об изменении положений местного самоуправления и №8051 об изменениях в административно-территориальных единицах.

К тому же, ВР планирует включить в повестку дня сессии законопроект №10318 "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительных и переходных положений" Закона Украины "О рынке электрической энергии", который предусматривает отсрочку запуска рынка электрической энергии до 1 октября, и два альтернативных ему.

В повестку дня должен быть включен президентский проект закона №10340 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

В повестке также указаны законопроекты №9290 об обеспечении выполнения Украиной Конвенции гражданско-правовых аспектов международного похищения детей, №10041 о реализации конституционного права на обращение гражданами, которые признаны судом недееспособными, №8237 о содействии развитию благотворительности, №7372 о госрегистрации общественных объединений и №10313 о легализации медицинского каннабиса.

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Отдельным блоком в конце заседания во вторник ВР рассмотрит ряд проектов постановлений о переименовании населенных пунктов Ивано-Франковской, Волынской, Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской и Харьковской областей.