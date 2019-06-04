Суд избирает меру пресечения полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ГПУ сообщили, что прокуратурой Киевской области по состоянию на утро 4 июня 2019 г. "действия работников патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области квалифицированы по п.2, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. ст.296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)".

За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.