"Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вызвать сюда министра внутренних дел (Арсена Авакова. – Ред.), господина Князева (главу Национальной полиции Украины Сергея Князева. - Ред.), Генерального прокурора (Юрия Луценко. – Ред.), также главу ГБР (Романа Трубу. – Ред.), чтобы они нам доложили о ходе расследования", - сказала народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник на утреннем заседании ВР во вторник.

В то же время, по словам заместителя руководителя фракции "Батькивщина" Сергея Соболева, его фракция также поддерживает это предложение. Кроме этого, предлагает также заслушать в том числе и генпрокурора Юрия Луценко.

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По словам Артура Герасимова, фракция БПП требует сверхбыстрого расследования и сурового наказания виновных

"Вчера всю Украину шокировала новость о смерти пятилетнего мальчика,

раненого пьяными полицейскими на Киевщине. Наша фракция выражает

искренние соболезнования семье Кирилла. От правоохранительных органов мы требуем

сверхбыстрого расследования и сурового наказания для виновных в смерти

ребенка! Мы также требуем политического наказания тех, кто пытался

скрыть это преступление", - заявил Герасимов.

Председатель фракции БПП отметил: учитывая преступление, которое совершили полицейские в

Киевской области, особенно важным является принятие на этой пленарной неделе

закона о временных следственных комиссиях.

Максим Бурбак также выразил соболезнования родным 5-летнего Кирилла Тлявова от фракции "Народного фронта".

"От фракции "Народный фронт" выражаю искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова. Это невероятно тяжелая утрата. Каждому из нас не хватает слов", - сказал он.

Бурбак также подчеркнул, что Национальная полиция провела все необходимые первоначальные следственные действия, включая задержанием подозреваемых. Материалы переданы в ГБР, процессуальное руководство осуществляет ГПУ.

"Национальная полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать. Потому что есть нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки", - подчеркнул Бурбак.

"Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов, который несет ответственность за действия подчиненных, подал в отставку и попросил для продолжения службы перевести его на тяжелые участки в зоне проведения ООС", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

"Виновные в смерти 5-летнего Кирилла понесут жесткое наказание. Еще раз выражаем соболезнования родным", - сказал он.

Как сообщалось, в г. Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. Как сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, установлено, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.

Позже следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Киеве, начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-хмельницкого отдела полиции ГУ НП в Киевской области.

По информации бюро, 31 мая в реанимационное отделение КНП "Переяслав-Хмельницкий ЦРБ" был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области.

2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.