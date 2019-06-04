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04.06.19 11:07

Мы были готовы к этому решению. С нашей стороны будет коррекция отношения к Совету Европы, - МИД Украины о возможном возвращении РФ в ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины готовы к изменениям правил Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и возможному возвращению России в организацию, однако такой вариант угрожает подрывом доверия к ПАСЕ, констатирует заместитель главы МИД Василий Боднар.

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"Мы были готовы к этому решению, поскольку во время голосования несколько недель назад мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. В данном случае голосование произошло не так, как мы того хотели", - сказал замминистра Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"В данном случае с нашей стороны, скорее всего, будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - отметил Боднар.

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Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

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