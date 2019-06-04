Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП в Facebook.

"3 июня некоторые СМИ начали распространять интервью с Борисом Тизенгаузеном, представляя его как внештатного советника Президента Украины Владимира Зеленского. В материале говорилось о возможной дате встречи Гаранта с Президентом США Дональдом Трампом.

Учитывая это, обращаем внимание украинского общества и журналистов - Борис Тизенгаузен не является ни штатным, ни внештатным членом команды Владимира Зеленского, поэтому просим относиться к распространенной информации как к фейковой", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен

Также в АП напомнили, что сообщения о всех кадровых назначениях оперативно появляются и будут появляться на странице АП в Facebook и на сайте Администрации Президента.

Напомним, Борис Тизенгаузен в эфире "Радио Свобода" заявил, что Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом после саммита G20, который запланирован на 28-29 июня.

Ранее Трамп пригласил Зеленского посетить с официальным визитом Вашингтон. В Администрации президента Украины тогда выразили благодарность Трампу. Точная дата встречи пока неизвестна.