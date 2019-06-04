Суд взял под стражу на 2 месяца одного из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Прокуроры утверждают, что Приходько совершил выстрел, который и стал причиной гибели мальчика.

Другому подозреваемому меру пресечения изберут во вторник позднее.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.