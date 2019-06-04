Решение КС по парламентским выборам может открыть путь к импичменту президента, - Денисенко

Об этом народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко заявил в кулуарах ВР, комментируя рассмотрение судьями КС представление народных депутатов относительно незаконного роспуска парламента президентом Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня может быть принято решение о сроке рассмотрения этого дела. За всю историю у нас было 3-4 прецедента, когда КС принимал решение в течение одного месяца. Если так произойдет, то на середину избирательной кампании может быть решение, что Указ о роспуске парламента был незаконным", - сказал Денисенко.

Он также спрогнозировал, что в четверг будет принят закон об импичменте президента.

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"Мы можем зайти в очень серьезную политическую турбулентность. Решение КС будет политико-правовое, которое может открыть путь к импичменту президента ", - сказал Денисенко.

Он также отметил, что шансов на принятие больше имеет депутатский закон об импичменте президента.

"Проект закона Зеленского может быть проголосован разве что в первом чтении, а ко второму чтению снова будет более 4000 поправок. Процесс затянется", - сказал Денисенко.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что решение КС также повлияет на экономическую ситуацию в стране.

"Миссия МВФ приедет в Украину после того, как будет сформирован новый Кабинет министров Украины. Если будут досрочные выборы, то это сентябрь месяц, а если выборы срочные, то это ноябрь. Транш можем получить не раньше декабря. В ноябре Украина должна вернуть 3 млрд долл. заимствований. Эти деньги придется брать из резервов Национального банка. Это повлияет на курс гривни. Сегодняшняя ситуация критическая и я очень переживаю, как решение КС повлияет на экономическую ситуацию", - отметил Денисенко.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.