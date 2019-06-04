ГБР и контрразведка СБУ разоблачили рейдеров в Хмельницком: Криминальный авторитет Лича требовал у бизнесмена $420 тыс. для чиновника Госгеонедр Мищенко

Об этом стало известно Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством ГПУ и оперативным сопровождением военной контрразведки СБУ следователями теруправления ГБР в Хмельницком разоблачена группа лиц, которые, будучи подконтрольными криминальному авторитету Лищенко А.В. (по прозвищу Лича), требовали у представителя бизнеса 30 тыс. долларов США для передачи должностным лицам Госгеонедр за составление положительного акта проверки одного из принадлежащих ему карьеров, а также 390 тыс. долларов США - 10 млн грн, за возвращение имущества, которым завладели рейдерским способом, и имущественных прав по другому карьеру.

Как стало известно, по данному делу задержаны два человека, по еще двум - решается вопрос о задержании. В частности, в деле фигурирует заместитель начальника Центрального межрегионального отдела Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины Мищенко Роман Владимирович.

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В настоящее время продолжаются обыски по месту передачи средств (отделение "Приватбанка" в г.. Киев), в помещении Госгеонедр и по месту жительства фигурантов.

Ранее правоохранители разоблачили рейдеров, захвативших предприятие и требовавших за возвращение 10 млн грн.