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04.06.19 13:01

Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков

В Кремле охарактеризовали второго президента Украины Леонида Кучму, вернувшегося на должность представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, как опытного политика, но увязали перспективы переговорного процесса с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сообщил он.

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Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.

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