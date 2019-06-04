В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая

Об этом пишет журналистка Ольга Худецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В Переяславе-Хмельницком и других городах, которым не повезло иметь эту новую полицию есть так называемые ГБР или ГРПП (группы быстрого реагирования или группы реагирования патрульной полиции). Выглядит как патрулька, называется даже почти как патрулька. Но это не ребята из вне системы, прошедшие специальное обновленное обучение. В ГБР и ГРПП набирают изнутри системы. В 16-17 гг. это были преимущественно бывшие гаишники, дежурная часть, пэпээсники и подобный контингент. Такого обучения, как в городах, где запускали новую полицию, они не проходили", - отмечает она.

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"Во всех остальных городах, которым не посчастливилось иметь новую патрульку, роль патруля выполняют эти ГБР/ГРПП. Для людей не в теме, внешне трудно их отличить. Форма как у патрульки, название тоже что-то о патруле. Но ключевое - внесистемность людей, отбор и обучение - опускаются" - добавляет журналистка.

По словам Худецкой, автором этой идеи является заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.