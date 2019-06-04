Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях

На пленарном заседании парламента во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии проектов законов об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1), передает Цензор.НЕТ.

Их включение в повестку дня поддержали лишь 110 нардепов из 226 необходимых.

Также парламентарии не включили в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356), о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" (№10343), о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№10228), о финансировании обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231), о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" относительно обеспечения поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей (№10227, №10227-1).

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Затем Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта (№1098) о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента, который предусматривает, среди прочего, организацию процедуры импичмента президента Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, народным депутатам предстоит рассмотреть более 800 поправок к нему.

По словам народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Олега Куприенко, который представляет законопроект, один из разделов документа предусматривает процедуру импичмента президента. По его данным, по результатам рассмотрения 748 предложений и поправок 311 из них были учтены (в том числе частично и редакционно) и 437 - отклонены.