Террористы обустроили новые огневые позиции для скрытого обстрела Объединенных сил, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

"Особенности расположения и способы маскировки позиций свидетельствуют о том, что некоторые из этих новых инженерных сооружений предназначены исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирования огня", - сказано в сообщении.

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Как отмечают в ГУР, таким образом оккупанты планируют создавать искусственные прецеденты и фабриковать "фейковые" информационные поводы, с демонстрацией т.н. "Доказательной базы" для дискредитации Объединенных сил и обвинения их в якобы нарушении режима прекращения огня.