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04.06.19 14:14

ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение

Высший совет правосудия утвердил заявление об отставке главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко.

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Соответствующее решение принято на заседании совета во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"ВСП решил уволить с должности судьи Апелляционного суда Черкасской области Бабенко Владимира Николаевича", - огласил решение совета глава ВСП Владимир Говоруха.

Сам Бабенко отметил, что у него 23 года стажа работы и он имеет право на отставку.

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Судья Бабенко известен тем, что отчитывал своего коллегу судью Бондаренко за законное решение и рассказывал, как работают "нормальные" судьи. По словам адвоката Романа Маселко, "Бабенко поучал судью Бондаренко, который посмел вынести законное решение вопреки указанию председателя суда. Мол со всеми можно договориться, если кто-то просит, а с Бондаренко - нет. Поэтому его нельзя назвать "нормальным"".

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