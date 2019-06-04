Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.06.19 14:28

Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

В городе Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.

Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что только на прошлой неделе в области корью заболели 74 человека, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет, говорится в релизе. Единственным эффективным профилактическим средством является прививка.

Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100