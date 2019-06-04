Рано утром враг почти час обстреливал позиции ОС в районе Авдеевки, выпустив два десятка мин, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.

Так, в 05:15 утра российско-оккупационные войска совершили огневой налет с применением минометов на позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. Обстрел велся с направления н.п. Спартак и длился почти час, в течение которого противник потратил два десятка мин.

По его словам, второй обстрел со стороны противника произошел недалеко от Опытного, где оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

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"По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной и полностью контролируемой подразделениями Вооруженных Сил Украины", - сообщил Мотузяник.