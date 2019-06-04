Рано утром враг почти час обстреливал позиции ОС в районе Авдеевки, выпустив два десятка мин, - Мотузяник

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылой на пресс-службу Минобороны, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Александр Мотузяник.
Так, в 05:15 утра российско-оккупационные войска совершили огневой налет с применением минометов на позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. Обстрел велся с направления н.п. Спартак и длился почти час, в течение которого противник потратил два десятка мин.
По его словам, второй обстрел со стороны противника произошел недалеко от Опытного, где оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
"По состоянию на сейчас ситуация остается стабильной и полностью контролируемой подразделениями Вооруженных Сил Украины", - сообщил Мотузяник.