Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.06.19 14:42

Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк

Те, кто сегодня требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, забывают сказать о том, сколько положительных изменений произошли в правоохранительной системе за 5 лет.

шкиряк,варченко

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Никто не вспоминает о том, что делается каждый день – сколько людей каждый день спасают сотрудники Нацполиции. За последние 5 лет в МВД прошла революция. Доверие к полиции в 2014 году было 1-2 %, сейчас, в зависимости от подразделения, – около 60%. МВД это не только Нацполиция, но и Нацгвардия, Служба чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужба", - сказал он.

По словам Шкиряка, Нацполиция признает вызов, который сегодня стоит перед ней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко

"Мы принимаем этот вызов и сделать все для того, чтобы преступники понесли наказание (за убийство Кирилла Тлявова. - Ред.)", - отметил Шкиряк.

Он признал, что в реформе правоохранительной системы есть проблемы и ошибки.

"В системе деградирующей 25 лет поменять все одним росчерком пера очень сложно. Много так называемых активистов любят старую пластинку заводить, но я не вижу, чтобы кто-то из них стал кандидатом для работы в полиции", - пояснил Шкиряк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Среди важнейших достижений реформы он назвал изменение уголовного права, открытие сервисных центров и налаживание системы авиабезопасности, которая должна быть готова к 2023 году.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100