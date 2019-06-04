Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не установлено, - прокурор Волян

Об этом сообщил прокурор Владислав Волян журналистам по окончании заседания Голосеевского районного суда Киева, где избирали меру пресечения двум подозреваемым в убийстве полицейским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".



"Стреляя, не видя цели, это уже умысел", - подчеркнул Волян.



По его словам, адвокаты подозреваемых обеспокоены тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.

"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", - сказал Волян.

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Он добавил, что пока не установлено оружие, из которого был произведен выстрел.



Адвокаты полицейских заявили, что по итогу судебного заседания можно утверждать: умысла убить мальчика ни у кого не было. Защита намерена подать апелляцию на решение суда и просить о домашнем аресте.



Адвокат потерпевших Александр Щербина, в свою очередь, сказал: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.