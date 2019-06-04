Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, а лишь ограничится заявлением с Туском и скорее всего не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель – и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - написал Йозвяк.

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Напомним, президент Украины сегодня посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

В среду в 15:30 по Киеву Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском.