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04.06.19 15:20

Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк

Президент Украины Владимир Зеленский во время первого визита в Брюссель не планирует общение с журналистами, а ограничится лишь заявлением.

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Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, а лишь ограничится заявлением с Туском и скорее всего не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель – и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - написал Йозвяк.

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Напомним, президент Украины сегодня посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

В среду в 15:30 по Киеву Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

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