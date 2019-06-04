Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте. "За" проголосовали только 110 нардепов из 226 необходимых. Чиновник отметил, что парламентарии не поддержали включение законопроектов, которых сами же требовали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.

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"Очевидно, что, наверное, это все-таки будет влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, в частности и о незаконном обогащении", - подытожил Рябошапка.