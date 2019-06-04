Рейдеры захватили Одесский медуниверситет, - Супрун

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.

"Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который "с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет".

"Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и ​​запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами", - подытожила в.о. министра здравоохранения.

Напомним, 3 июня неизвестные ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силой сорвали внеочередное заседание Наблюдательного совета.

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