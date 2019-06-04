Партия "Самопомич" вступила в ЕНП. Партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" получили статус наблюдателей (обновлено)

Какьпередает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕНП.

Заявки трех украинских партий на вхождение в семью партий ЕНП рассматривались вместе на заседании политической ассамблеи, состоявшейся во вторник в Брюсселе. По его итогам ЕНП удовлетворила в полном объеме одну из заявок.

"Политическая ассамблея приняла "Объединение Самопомич" как своего члена-наблюдателя", - говорится в официальном сообщении.

Что касается других партий, как говорится в сообщении, решение не является окончательным. "Члены Политической ассамблеи также договорились, что после выборов, которые приближаются, статус наблюдателя будет предоставлен также" Европейской солидарности "и" Народному фронту ". Их членство вступит в силу при двух условиях - продолжение сотрудничества (с ЕНП) в рамках антикоррупционной стратегии и подтверждения статуса жизнеспособной политической силы", - подчеркнули в партии.

В комментарии "Европейской правде" там объяснили, что окончательную оценку выполнены данные требования, должно дать руководство партии, политасамблея не станет рассматривать этот запрос повторно.

Ранее народный депутат Владимир Арьев сообщил, что решение по "Европейской солидарности" вступит в силу в сентябре, ведь партия только только сменила название (прежнее название - Блок Петра Порошенко "Солидарность"). В Брюсселе эту деталь не подтверждают.

"ЕНП приняла решение о принятии "Европейской Солидарности" в статусе наблюдателя (статус членства для пары из стран, не входящих в состав ЕС). Решение вступает в силу в сентябре, ведь партия только-только сменила название. За это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы в партии", - написал он.

"На фото - делегация "Европейской Солидарности" с президентом ЕНП Джозефом Доулем", - добавил Арьев.

Вице-спикер Оксана Сыроид написала в Фейсбуке: "Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомочи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией".

Отметим, ЕНП объединяет 75 партий-участниц из 40 стран, 12 глав государств и правительств, 14 европейских комиссаров (включая президента Еврокомиссии). Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после недавних выборов.

К этой группе относятся, например, канцлер Германии Ангелы Меркель и президент Европейского совета Дональд Туск.

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