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04.06.19 16:55

Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов считает, что президент Владимир Зеленский самостоятелен и неподконтролен олигарху.

Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", отвечая на вопрос, подконтролен ли Зеленский Коломойскому.

"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - заявил Филатов.

Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.

"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.

"Почему он изменил свою парадигму – я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.

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