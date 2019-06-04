Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", отвечая на вопрос, подконтролен ли Зеленский Коломойскому.

"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - заявил Филатов.

Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.

"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.

"Почему он изменил свою парадигму – я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.

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