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04.06.19 16:57

"Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента в Твиттере.

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

Как сообщает УНИАН, трансляция начала встречи Юнкера и Зеленского происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Так, когда президент Еврокомиссии и президент Украины пожимали друг другу руки, журналисты у Юнкера спросили, скучает он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу. "Я имею нового друга", - сказал Юнкер. В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

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