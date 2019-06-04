На месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе

Об этом сообщает BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе.

Что касается критики реформы полиции, которая усилилась в последние дни, экс-глава Нацполиции отметила, что не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа. Ведь всякая реформа, которая не завершена, является полуфабрикатом, а не реформой", - пояснила она.

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По словам Деканоидзе, после 2015-2016 годов, когда в Украине появилась патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированные Генпрокуратура, Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.