В момент стрельбы, в результате которой погиб 5-летний Кирилл Тлявов, во дворе, кроме двух подозреваемых, были и другие лица, - адвокаты пострадавших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Украинской правде" сообщили адвокаты подозреваемых и семьи пострадавших.

"Из материалов ходатайства известно, что с полицейскими были другие неустановленные досудебным расследованием лица", - сказал защитник подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

Он уточнил, что всего на дворе, где стреляли, было четыре человека.

"Речь идет не об одном, не о двух и даже не о трех людях. Это, по меньшей мере, четверо (лиц, находящихся в одном дворе в момент, когда произошла трагедия), - сказал Чичиркин.

"Сейчас акцентировано внимание почему-то только на работниках полиции, при этом еще два человека, которых надо искать и так далее", – добавил он.

О том, что на территории с патрульными были другие лица, рассказал и адвокат семьи пострадавших Александр Щербина.

"Это подтверждается. Материалами следствия и показаниями свидетелей. Речь о 4 людях. Возможно, там были еще какие-то показания. Но пока - четыре человека. Имена установлены. Двое (полицейские) задержаны, один (из остальных.) - несовершеннолетний, это сын одного из фигурантов, которыму предъявили подозрение, еще один проходит в качестве свидетеля", – сказал Щербина.

Он не смог уточнить, чей сын был с патрульными и во дворе которого из полицейских стреляли, отметив, что не помнит, а материалы ходатайства не под рукой, но добавил, что эта информация следствию известна.

Он также добавил, что, по словам свидетелей, стреляли с крыльца дома подозреваемого полицейского, но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.

"Об оружии комментировать не можем, потому что еще не проведен ряд экспериментов. Это оружие сейчас где-то скрыто. Это сейчас устанавливает Государственное бюро расследований, которое выехало туда, в том числе и для проведения эксперимента с привлечением полиции. Он уже проводится, по той информации, что у меня есть. Подозреваемых могут привлекать к этим действиям, но они пока находятся в СИЗО", - сказал Щербина.

По его словам, у одного из фигурантов дела на территории его усадьбы были изъяты патроны и гильзы.

Адвокат подозреваемого Владимира Петровца Андрей Казацкий уточнил, что были изъяты гильзы, похожие на гильзы от пистолета "Флобера".

"Я знаю, какие гильзы и какие патроны были изъяты при проведении обысков. Патроны системы Флобера изъяты не были. Гильзы (которые были изъяты - ред.) похожи (на гильзы от Флобера - ред.), но немного другой калибр, немножко крупнее", - сказал Казацкий.

О других изъятых вещах он говорить отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

Адвокат Чичиркин отметил, что в тексте ходатайства фигурируют "гильзы, патроны .22 LR (long rifle -"длинный винтовочный") с маркировкой 5,6 мм калибр".

"Они могут использоваться в различных видах оружия, в том числе и короткоствольном", - пояснил адвокат.

Защитник семьи пострадавших, предположил, что подозреваемые могли быть друзьями, он также отметил, что по словам свидетелей, они употребляли алкоголь.

"Из показаний свидетеля - употребляли алкогольные напитки. Это согласуется тем, что они отказались проходить освидетельствование, а также на мазки с рук относительно пороха", – сказал Щербина.

Он добавил, что его решение суда об аресте подозреваемых удовлетворяет, обжаловать его не будут.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.