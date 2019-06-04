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04.06.19 17:27

На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Основными вопросами повестки дня заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 5 июня, будут освобождение заложников и вопросы безопасности.

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Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер.

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Напоминаем, 3 июня президент Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер 01

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