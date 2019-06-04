Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Настоящему времени".

"Сейчас у партии "Слуга народа", которой на самом деле не существует, у которой нет ни структуры, ни кандидатов, ни программы, рейтинг в Днепре, наверное, 35%. То есть, извиняюсь, можно обезьяну поймать в зоопарке, и она сможет баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат", - отметил Филатов.

Мэр Днепра добавил, что также растет рейтинг в "объединенной оппозиции".

"Но есть и другая история – объединенная оппозиция. Я думаю, все дело идет к тому, что "Оппоблок" и "За життя" объединятся. У них тоже растут рейтинги, и их электорат кристаллизуется. И они тоже могут набрать 20%, если не больше, по стране, не говоря уже про юго-восток", - рассказал Филатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

На вопрос о том, кто будет в Днепре идти от "Слуги народа" по мажоритарным округам и какие у них шансы, Филатов ответил:

"Я вам открою секрет: даже они не понимают, кто будет идти. То есть они объявляют какие-то сборы в интернете, на них ходят какие-то люди и говорят, что мы будем идти. Пока никто не понимает".

Он также сказал, что не собирается идти на парламентские выборы.

"Нет, однозначно нет. Я понаблюдаю в стороне. Это было мое осознанное решение. Хотя мне четыре партии предлагали", - отметил политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть опасения относительно досрочных выборов в местные советы и свертывания реформы децентрализации, - Филатов