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04.06.19 17:42

Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским

Конституционный суд "безотлагательно" начнет рассматривать законность роспуска Рады Зеленским

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

В сообщении отмечается: "Большая палата Конституционного суда рассмотрела представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Большая палата КС постановил провести рассмотрение этого дела в форме устного производства, а также признала, что это производство является "неотложным".

"Открытая часть пленарного заседания Палаты Конституционного Суда по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 в 10:00", - говорится в сообщении.

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