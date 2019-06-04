ЕНП поддерживает намерение НФ обрести статус наблюдателя

Согласно решению ЕНП, при выполнении необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в нашем государстве.

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"Народный фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы.

"Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения", - говорится в сообщении пресс-службы НФ.